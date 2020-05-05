«У нас в семье пополнение!»: Безруков сообщил радостную новость поклонникам

Знаменитый актер театр и кино Сергей Безруков самоизолировался с семьей в загородном доме. Все это время он наслаждается общением с семьей, а также хлопочет по хозяйству – навел порядок на приусадебном участке, устранил неполадки по дому, освоил готовку. Но на достигнутом артист не останавливается. Теперь звезда «Бригады» решил заняться разведением кур.

В своем Instagram Безруков показал пополнение в хозяйстве – взрослых петуха и нескольких кур.

«У нас в семье пополнение! Встречаем! Эх! Жизнь деревенская! Крестьянские корни проснулись!» — подписал свое видео актер.

Первым из переноски выбрался петух. Встречать новых «членов семьи» пришли все близкие актера – супруга Анна Матисон и двое маленьких наследников Маша и Степа. Подписчики порадовались за кумира и поспешили поздравить звезду:

«Класс! С пополнением вас», «За переноску особый респект, сразу видно: ответственные люди», «Какие красивые! Петя и Чернушка! Своё хозяйство всегда хорошо», «Это классно! А детям сколько радости! Молодцы родители!» — дали обратную связь некоторые фолловеры.

Хозяйство хозяйством, но и про творчество артист не забывает. Он принял участие в популярном челлендже #изоизоляция, а также занялся рисованием картин в свободное от домашних дел время.