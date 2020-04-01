«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева

«После стольких лет»: Сергей Безруков в самоизоляции взял в руки кисть и краски

Известный актер признался, что не рисовал со студенческой скамьи.

«После стольких лет»: Сергей Безруков в самоизоляции взял в руки кисть и краски
Руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Многие в период самоизоляции стремятся разнообразить свои будни, придумывая самые разные развлечения и занятия. Знаменитый актер и режиссер Сергей Безруков рассказал в личном аккаунте в Instagram, чем занимается в непростых условиях самоизоляции. На фотографии, которой поделился артист, он с удовольствием пишет картину.

«Со студенческих лет не рисовал… а тут вдруг самоизоляция! И захотелось. Представляете? Всегда писал акварельные миниатюры, и вот наконец-то, после стольких лет, маслом», — рассказал Безруков подписчикам.

Артист уточнил, что вдохновился на творчество, пока дети спят. Подписчики с удовольствием поддержали любимого режиссера и рассказали,  чем сами занимаются сидя дома:

«Талантливый человек талантлив во всем! Очень здорово получается», «Как здорово! А мы с мужем песни поем под гитару», «Какие вы молодцы! Творческого вдохновения!», «И мы рисуем шедевры», — написали некоторые из поклонников.

Напомним, режим самоизоляции в стране действует до 5 апреля.

Тэги

карантинкоронавируссамоизоляцияСергей Безруковчем заняться на карантине
Loading...