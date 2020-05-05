Собчак показала, как выглядит истинно красивая женщина

Ксения Собчак всегда отличалась самоиронией и сарказмом. По поводу своей внешности она не питает иллюзий и принимает себя такой, какая есть.

Однако это вовсе не значит, что ведущая считает себя непривлекательной. Например, на своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» в разговоре с Ренатой Литвиновой Ксения заявила, что у нее очень красивая грудь, и она готова ее обнажить в любой момент.

Тем не менее звезда не замечена в увлечении фотошопом и пластикой, а лощеных инстаграмщиц нередко подвергает критике. Недавно она прошлась по их умственным способностям, заметив, что в самоизоляции многие из них засветились с прямыми эфирами. Они-то и обнажили их мозг.

На сей раз светская львица решила продолжить тему. Сделав селфи для Instagram с черной маской на лице, она неожиданно заявила: «На вопрос, что важнее для женщины ум или харизма, я всегда отвечаю честно – красота!»

Пост откровенно рассмешил ее подписчиков.