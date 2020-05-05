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Собчак показала, как выглядит истинно красивая женщина

Светская львица рассмешила своих подписчиков постом, полным самоиронии.

Собчак показала, как выглядит истинно красивая женщина
Ксения Собчак. Фото Global look press.

Ксения Собчак всегда отличалась самоиронией и сарказмом. По поводу своей внешности она не питает иллюзий и принимает себя такой, какая есть.

Однако это вовсе не значит, что ведущая считает себя непривлекательной. Например, на своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» в разговоре с Ренатой Литвиновой Ксения заявила, что у нее очень красивая грудь, и она готова ее обнажить в любой момент.

Тем не менее звезда не замечена в увлечении фотошопом и пластикой, а лощеных инстаграмщиц нередко подвергает критике. Недавно она прошлась по их умственным способностям, заметив, что в самоизоляции многие из них засветились с прямыми эфирами. Они-то и обнажили их мозг.

На сей раз светская львица решила продолжить тему. Сделав селфи для Instagram с черной маской на лице, она неожиданно заявила: «На вопрос, что важнее для женщины ум или харизма, я всегда отвечаю честно – красота!»

Пост откровенно рассмешил ее подписчиков.

«Просто до слез!», «Самоирония — вот, что еще важно в женщине!», «Ксения, вы – огонь, красота – это круто, но она без мозгов и харизмы долго не вытянет все остальное», «Пойду тоже сделаю, спасибо за позитив», — откликнулись фолловеры.

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