«Не пытались развивать мозг»: Собчак жестко прошлась по инстаграмщицам

Ксения Собчак в личном блоге проанализировала пользу самоизоляции и пришла к любопытным выводам. По ее мнению, прямые эфиры, к которым были вынуждены прибегнуть многие блогеры, вскрыли один факт – их невысокие интеллектуальные способности.

«Всех откровенно подвел такой формат. На сочинение подписи к фотографиям можно нанять студента литинститута. Ну или копипастнуть из папочки «стихи поэтов серебрянного века». А на прямой эфир уже «раба» не пошлешь: необходимо транслировать собственные мысли, а их отчаянно нет. И это еще в лучшем случае. Ну а в худшем – имеем, что имеем, примеры вы видели. Ведь все эти прекрасные люди с ухоженными лицами не сильно обременены интеллектом, а что вы хотели? Их, собственно, не за это любят, они и не пытались развивать или «прокачивать» этот странный орган – мозг. Он – не ягодицы, не отфотошопишь», — написала она.

В итоге ведущая посоветовала «девочкам» появляться в Сети исключительно в записи, используя видеоредактор. Чьи именно прямые эфиры вдохновили Собчак на этот пост, она не уточнила. «Да какая разница. Их сейчас столько!» — ответила она любопытным фолловерам. Однако среди ее подписчиков прозвучало несколько версий.