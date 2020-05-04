«Вы, избранные, вы нас не подведете»: Том Хэнкс подбодрил студентов в период пандемии

Актер Том Хэнкс продолжает свою кампанию по поддержке людей по всему миру в сложный период борьбы с коронавирусом. Со всем недавно звезда Голливуда сам переболел заразой, но к счастью, сумел справиться с болезнью и теперь занимается благотворительностью.

Недавно артист записал ободряющее послание и поздравления для выпускников Wright State University, что в Огайо. В своей речи Хэнкс назвал выпускников «избранными», а также отметил их высокую дисциплину и «огонь творчества». Разумеется, тему CoViD-19 просто нельзя было не затронуть. По словам актера, студентов ждут суровые времена, а мир в данный момент находится в стадии «перезагрузки».

«Вы, избранные, вы нас не подведете», — подвел итог своему выступлению актер.

Послушать речь актера можно здесь.