«Я бы хотел назвать ее «Хэнкцина»: Том Хэнкс придумал название для лекарства от коронавируса

Том Хэнкс уже исцелился от коронавируса, но даже сейчас он будет продолжать вносить свой вклад в борьбу с эпидемией. Как сообщает издание Variety, актер предложил ученым использовать его кровь, чтобы ускорить разработку вакцины от эпидемии. Напомним, еще в начале марта Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, во время съемок фильма в Австралии. К счастью, звездам удалось справиться с болезнью, хотя актрисе пришлось куда тяжелее, чем ее мужу.

На прошлой неделе пара сдала кровь и плазму, чтобы у ученых было больше материала для исследования болезни. Том Хэнкс также пошутил, что у него есть готовое название для вакцины, если ее изготовят из его донорской крови.

«Я бы хотел назвать ее «Хэнкцина»» — рассказала актер.

Также Том в очередной раз заверил обеспокоенных поклонников, что волноваться больше не о чем и актеры успешно победили вирус.