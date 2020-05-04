«Чувствовала себя наитупейшей коровой»: Пересильд вспомнила старт своей карьеры

Взглянуть на себя по-новому у актрисы получилось после знакомства с Кириллом Серебрянниковым

Сегодня Юлия Пересильд — одна из востребованных актрис в российском кинематографе. Она может выбирать роли, которые ей по душе и принимать участие только в тех проектах, которые ей действительно близки. Но были времена, когда молодая актриса всерьез задумывалась о том, чтобы уйти из профессии.

Звезда фильма «Битва за Севастополь» призналась, что в начале карьеры она совершенно не верила в себя. Роли давались Пересильд очень непросто, мешали неуверенность в себе и отсутствие поддержки.

Последней каплей стал выход «Женитьбы Фигаро», тогда молодая актриса вышла на сцену в Театре Наций вместе с Евгением Мироновым. По мнению Юлии, свою роль она сыграла просто отвратительно.

А вот в окружении актрисы многие уже тогда понимали — перед ними будущая звезда.

«Готовилась к тому, что после премьеры я ухожу из профессии», — признается актриса. — «Чувствовала себя наитупейшей коровой».

Не известно, как сложилась судьба, если бы на жизненном пути актрисы не встретился Кирилл Серебрянников. После одной из репетиций он пригласил Юлию в ресторан и научил ценить талант, которым наградил ее Бог.

Режиссер отметил, что ему очень нравится работать с актрисой, она отлично справляется с ролями, прислушивается к советам и с точностью выполняет все просьбы. Эти слова оказались очень кстати и позволили поверить в собственные силы, пишет сайт Актуальные новости.

Сегодня о том, чтобы уйти из профессии Юлия Пересильд даже не помышляет. к своим 35 годам она успела принять участие в 55 проектах, многие роли в фильмах были главными.

Актерскую карьеру Юлия успешно совмещает с ролью мамы — она вместе с Алексеем Учителем воспитывает дочерей Анну и Марию.

Сейчас мама с дочками переживает кризис в калужской деревне. Вынужденное безделье дается актрисе нелегко, чтобы занять время она вместе с девочками читает книги, смотрит фильмы и танцует, сообщает 5-tv.ru.