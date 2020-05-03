Ева Мендес поделилась секретом счастливой семейной жизни

Популярная голливудская актриса рассказала об отце своих детей. Ева Мендес («Двойной форсаж», «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Место под соснами») поделилась с подписчиками в Instagram мнением о том, какую роль в их семье выполняет Райан Гослинг («Полу-Нельсон», «Фанатик», «Соединенные штаты Лиланда», «Дневник памяти»). До недавнего времени актриса держала свою личную жизнь под замком, но после убедительных просьб поклонников решила поделиться с подписчиками несколькими моментами, сообщило издание Glamour.

«Это выглядит так, будто всю ответственность за воспитание детей он возложил на вас и совсем вам не помогает», — написали недовольные поклонники.

После чего последовало откровение Мендес о своем возлюбленном и отце ее детей.

«Если я не говорю о Райане и обо всех прекрасных вещах, которые он делает как отец, то это лишь потому, что я оберегаю свою личную жизнь», — ответила Ева.

Актриса не считает нужным выставлять на публику свои отношения и подробности семейной жизни. Она отметила, что ведет страницу, чтобы общаться с замужними женщинами, такими же как она, и делиться мнениями и советами, но не более.