Ева Мендес поделилась секретом счастливой семейной жизни

Популярная голливудская актриса рассказала об отце своих детей. Ева Мендес («Двойной форсаж», «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Место под соснами») поделилась с подписчиками в Instagram мнением о том, какую роль в их семье выполняет Райан Гослинг («Полу-Нельсон», «Фанатик», «Соединенные штаты Лиланда», «Дневник памяти»). До недавнего времени актриса держала свою личную жизнь под замком, но после убедительных просьб поклонников решила поделиться с подписчиками несколькими моментами, сообщило издание Glamour.
«Это выглядит так, будто всю ответственность за воспитание детей он возложил на вас и совсем вам не помогает», — написали недовольные поклонники.
После чего последовало откровение Мендес о своем возлюбленном и отце ее детей.
«Если я не говорю о Райане и обо всех прекрасных вещах, которые он делает как отец, то это лишь потому, что я оберегаю свою личную жизнь», — ответила Ева.
Актриса не считает нужным выставлять на публику свои отношения и подробности семейной жизни. Она отметила, что ведет страницу, чтобы общаться с замужними женщинами, такими же как она, и делиться мнениями и советами, но не более.
«Когда я говорю, как я устала, я просто хочу обратиться к таким же мамам, как и я, которые тоже устают. Но это не значит, что я обесцениваю роль отца в семье. Если я не говорю о Райане и обо всех прекрасных вещах, которые он делает как отец, то это лишь потому, что я оберегаю свою личную жизнь, свою семью», — разъяснила Мендес.
Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг стали встречаться в 2011 году. Еще до свадьбы у звездной пары появились две дочери: пятилетняя Эсмеральда и четырехлетняя Амада. Пара поженилась в 2016 году спустя 5 лет совместной жизни.