Ева Мендес вышла на шопинг с четырехлетней дочерью

Ева Мендес и Райан Гослинг поженились восемь лет назад. За это время у супругов родились две дочери. Младшей из девочек, Амаде Ли, недавно исполнилось два года, а старшая Эсмеральда в сентябре отметит пятилетие.

Звездную маму и ее старшую наследницу недавно видели на улицах Лос-Анджелеса. Актриса попала в объективы камер папарацци, когда вместе с дочкой решила прогуляться по магазинам.

Для шопинга Мендес выбрала удобное легкое платье с черно-белым рисунком, туфли мюли и стильную сумочку. Девочку артистка одела в белый сарафан с блестками и серебристые балетки.

В последние годы Мендес редко снимается в кино. Ее супруг продолжает оставаться любимцем миллионов поклонниц и одним из самых востребованных голливудских актеров, Ева же предпочитает заниматься воспитанием дочерей. В одном из интервью артистка отметила, что она просто «одержима» детьми и не хочет расставаться с ними даже на секунду.