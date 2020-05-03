«Одиночество мне даже не снится»: Ольга Кабо занимается йогой с таксами

Актриса опубликовала в своем Instagram фотографию на которой она занимается йогой. Рядом с ней расположилась взрослая такса. По словам Ольги Кабо одиночество ей не светит, потому что рядом всегда кто-то есть и требует внимания. Так, артистка посетовала на то, что таксы мешают ей сосредоточиться на йоге.

«Одиночество мне даже не снится. Стоит мне присесть где-нибудь, или, как в этот раз, выбрать себе коврик для занятий, как мои таксы тут как тут! И растянулись, и потягиваются, и наслаждаются!

А я одной рукой их поглаживаю, не прерывая упражнений! Вот такая жизнь веселая!

Главное, успеть до того, как у Витюша урок закончится. А то и сынок пристроится на коврик и будет требовать внимания», — написала Ольга.

Подписчики Ольги оценили растяжку и целеустремленное желание актрисы поддерживать себя в форме. А так же выразили свое восхищение послушной таксе Кабо.

«Худенькая такая вы, как травиночка! Очень гармонично», «Очень рад Вас видеть, фото потрясающей красоты», «Какая грация! Какое изящество! Ольга! Вы — просто чудо как хороши», «Как она красиво с Вами занимается»,- написали поклонники.