«Пытаемся найти какой-то выход»: Ольга Кабо рассказала, как переживает наступивший кризис

Ольга Кабо в январе отпраздновала 51-летие. Актриса снялась в десятках кинокартин, а также блистает в театре. Но из-за эпидемии коронавируса были отменены культурно-массовые мероприятия. В связи с этим певицы отметили концерты, а в театрах перестали идти спектакли. Теперь Кабо, как и ее коллеги, находится на карантине. Она не скрывает, что сейчас переживает непростые времена, так как временно у нее нет работы, а значит, и заработка.

«Кризис просто отменил всю работу. Он закрыл все спектакли, творческие вечера и встречи, кинофестивали, мероприятия. Все, чем живут творческие люди — это общение. И общение закончилось. Но для того, чтобы хоть как-то ощущать себя творческим человеком, мы объединились — и попытались сделать такой домашний челлендж, поделиться тем, что происходит в наших душах. Мы все равно читаем стихи, поем песни, сочиняем музыку, пытаемся жить, созидать, радоваться успехам друг друга. Кто-то выкладывает кусочки своих спектаклей и фильмов… Мы, конечно, делаем это все для себя. Но в первую очередь для тех, кто остался по ту сторону экрана сцены. Для наших зрителей это очень важно», — рассказала Ольга порталу Teleprogramma.pro.

По словам женщины, спектакли были перенесены на осень, как и гастроли. При этом остается открытым вопрос о том, придет ли ситуация в норму к тому моменту.

«Дай Бог, чтобы осень была полная и насыщенная творчеством и работой. Потому что наша ситуация чревата тем, что скоро будет не на что жить. Конечно, это очень грустная перспектива и мы пытаемся из этой безвыходной ситуации найти какой-то выход», — отметила артистка.

Кабо старается не унывать. Самоизоляция стала временем, которое она может посвятить семье. От первого брака у нее есть взрослая дочь Татьяна, а нынешнему избраннику Николаю Разгуляеву она подарила сына Виктора. Мальчику летом исполнится восемь лет.

«Очень много сейчас гуляем. Провели субботник на нашем загородном участке. Мы постоянно живем на даче. Выгуливаем собак, наслаждаемся началом весны. Скоро будем высаживать цветы. Есть чем заняться. В любом случае, кризис объединил и близких людей. У меня гораздо больше времени появилось заниматься с сыном, который учится в первом классе. И через несколько дней мы с ним перейдем на дистанционное обучение — конечно, я буду рядом. Все, что ни делается — к лучшему. Я — со своими детьми. Много дышу свежим воздухом. Много читаю. Думаю сделать еще одну свою литературную программу», — призналась Ольга.

Она уверена, что карантин и пауза в работе дана не просто так. По словам актрисы, именно сейчас можно переоценить как-то свою жизнь.