«Вот это чудо!»: дочь Орбакайте похвасталась урожаем с электронного огорода

Клаве Земцовой есть чем заняться в самоизоляции.

В период пандемии и самоизоляции многие звезды неожиданно увлеклись земледелием. Для многих их сады стали одним из немногих развлечений. Даже Эвелина Бледанс, примерив красную шубу, вышла копать грядки. Не осталась в стороне и семья Кристины Орбакайте. Главным огородником у них выступила внучка Пугачевой Клава Земцова.

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Девочка на свой день рождения получила от родителей необычный гаджет – электронный огород, который не требует особого навыка, но позволяет наблюдать за развитием растений в условиях квартиры.

Клавдия посадила базилик, мяту, петрушку, укроп и тимьян. Всего за 10 дней зелень отлично подросла. Результат впечатлил не только Клавдию, но и ее маму.