«Спасибо самоизоляции»: Эвелина Бледанс, примерив красную шубу, посадила цветы в своем саду

Эвелина Бледанс в ярко-красных одеждах посадила цветы в своем саду. А пока бутоны не выросли, артистка создает облако из своих любимых духов и погружается в них.

Для огородных работ звезда выбрала теплый джемпер, спортивные брюки и черную шапочку с изображением мордашки кошечки. Но самое главное – это верхняя одежда, которую предпочла Эвелина. Она не стала мелочиться и надела шубу, завершив образ пушистыми сапожками.

«Спасибо самоизоляции, за то, что я каждый день могу наблюдать за тем, как растут мои цветочки и посадить что-то новое. А скоро потеплеет и займусь огородом. Уже рассада поднимается», — написала она в личном блоге.

«Умница, красавица и просто замечательная мама», «Благодарю за то, что могу жить на даче, успевать работать и заниматься реабилитацией с детьми. Потому что ни одна няня не будет так мотивирована, как мама, на достижение цели», «Так здорово, а я шпинат и огурчики на лоджии выращиваю», — прокомментировали пост знаменитости ее поклонники.