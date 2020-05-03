«Очень похожа на папу»: в Сети оценили внешность дочери Абдулова

В Instagram пользователи Сети обсуждают дочь Александра Абдулова. По мнению многих Евгения сильно повзрослела. Не удивительно, ведь в начале марта девочке исполнилось уже 13 лет. Юлия вдова знаменитого актера редко появляется на массовых мероприятиях с ребенком, поэтому многие помнят Женю еще малышкой. Теперь девочка подросла и приковала к себе внимание публики.

«Красавица! На папочку похожа! Счастья тебе Женечка», «Красотка необыкновенная», — написали поклонники актера.

По мнению многих у Жени большое будущее в кинематографе. Она занималась в театральной студии и уже имеет опыт на съемочной площадке. Так, режиссер Алла Сурикова отмечает, что Евгения не только внешне похожа на своего отца, но и унаследовала актерский талант. Девочка снялась в ее фильме «Любовь и сакс». И это была ее первая большая роль.