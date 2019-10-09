НОВОСТИ

Абдулов ради Кормухиной сломал рояль в Доме кино

По словам певицы, они тогда знатно похулиганили.

Абдулов ради Кормухиной сломал рояль в Доме кино
Абдулов сломал рояль в Доме кино ради Кормухиной/globallookpress.com

Заслуженная артистка России певица Ольга Кормухина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем хулиганском характере. По ее признанию, она была очень безбашенной в юности. С ней даже боялись связываться бандиты, потому что понимали, что она не отступит.

Ольга Кормухина. Фото
Абдулов сломал рояль ради Кормухиной/globallookpress.com

«Однажды мы знатно похулиганили в Доме кино. Не помню, какой праздник мы отмечали. Заявляемся туда с Панкратовым-Черным и Шакуровым. Ко мне подходит Абдулов и другие заслуженные артисты. Говорят, что хотят, чтобы я для них спела», — вспомнила Ольга Кормухина.

Отказывать артистам она не хотела, но в позу неожиданно встал администратор. Он сказал, что этот рояль очень любит их пианист и его на «растерзание» он отдать не может. «Там на рояле какой-то амбарный замок висел. Абдулов говорит: «Ничего страшного. Сейчас все открутим». В итоге рояль он сломал и нам пришлось писать объяснительную», — заявила артистка.

Как сказала Кормухина, объяснительная получилась очень смешной. Текст от выдающихся артистов был примерно следующим: «Мы очень хотели услышать пение Ольги Кормухиной. И ниже подписи всех заслуженных артистов с их регалиями и званиями». Из той истории они в итоге вышли сухими из воды.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр АбдуловАлександр Панкратов-ЧёрныйБорис КорчевниковОльга КормухинаПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Абдулов ради Кормухиной сломал рояль в Доме кино
Интересно?
Поделись с друзьями: