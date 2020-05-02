«Она полна любви и предательств»: дочь Заворотнюк рассказала о впечатлившей ее книге

В самоизоляции старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна много времени проводит с семьей, а также смотрит фильмы и сериалы и читает. Не так давно она рассказывала в своем Instagram подписчикам, что можно посмотреть в это свободное время. А теперь по многочисленным просьбам фолловеров девушка поделилась своей книжной рекомендацией.

Анна отметила, что не может выделить какую-то одну любимую книгу. Но с уверенностью решила посоветовать роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчел.

«В этой истории вы найдете абсолютно все, она полна любви и предательств, боли, патриотизма, силы и мужества», — написала в публикации Анна.

Некоторые из поклонниц тут же согласились с Анной: «Читала, и не один раз! Потрясающее произведение!», «Это прекрасная книга, поддерживаю вас, что её нужно обязательно прочесть».

Многие фолловеры поблагодарили девушку за рекомендацию и отметили, что «Унесенные ветром», пожалуй, любимая книга большинства читающих жителей планеты.

Кстати, многие люди в Сети отмечают невероятное сходство старшей дочки со своей звездной мамой. Причем, не только внешнее. Не так давно наследница Анастасии Заворотнюк опубликовала видео, на котором прочла стихотворение, и подписчики удивились тому, насколько ее голос совпадает с маминым.