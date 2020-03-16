«Показалось, что Анастасия»: дочь Заворотнюк удивила людей своим голосом

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна Заворотнюк в последнее время часто появляется в Сети, делясь своими мыслями и переживаниями. К счастью, они становятся все более обнадеживающими. В одном из постов она даже сообщила, что мама идет на поправку.
Естественно, что эта новость была с радостью воспринята поклонниками актрисы, которые уже устали ожидать хороших новостей и изрядно соскучились по своей любимице. А последний пост Анны еще больше тронул эти ностальгические нотки. Девушка прочитала в Instagram стихотворение Александра Пушкина «Цветок».
«Не судите строго», — попросила она.
Впрочем, никто судить наследницу артистки не собирался. Трогательное исполнение знакомого произведения в основном произвело приятное впечатление на публику. Многие впервые услышали голос Анны и увидели ее на видео, ведь в Сеть она выставляла исключительно фотографии.
«В какой-то момент показалось, что это Анастасия Заворотнюк. Очень похожи», «Голос, как у Насти… Здорово!», «Голос такой же, как у вашей мамы», «Вот так в нескольких строчках можно выразить глубокие переживания и чувства и заключить одну серьезную великую мысль… О течении времени и о том, как нас всех меняет каждый прожитый день и год… И к Вам, Анечка, это, безусловно, имеет отношение, не зря Вы его прочувствовали! И как Вы похожи на маму», — написали фолловеры Заворотнюк.