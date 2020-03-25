«Фотография из прошлого»: Виктория Бекхэм порадовала подписчиков снимком без макияжа

Британская знаменитость и супруга Дэвида Бекхэма Виктория в личном микроблоге опубликовала селфи со своим домашним питомцем. Она обратила внимание своих многочисленных подписчиков на то, что в это непростое время, которое переживает планета, «даже домашние животные чувствуют себя неуютно».

«Давайте найдем время, чтобы показать нашу любовь и им тоже», — подписала свое селфи звезда.

При этом на дизайнере не было ни грамма косметики. И подписчики незамедлительно отреагировали на это. Они наперебой стали восхищенно усыпать Вики комплиментами и даже заподозрили неладное – не архивный ли это снимок часом?

«Естественность очень украшает леди», «Великолепна», «О мой бог, ты выглядишь потрясающе, может быть, это фотография из прошлого, сделанная 20 лет назад?», «Все еще такая молодая и красивая даже без макияжа», «Ваша кожа выглядит потрясающе», «Естественная красота», — можно прочитать среди многочисленных комментариев.

Напомним, Виктории Бекхэм – 45 лет, она мать четверых детей. Сейчас звезда активно занимается модой и выпускает коллекции одежды под собственным брендом, а также вступает в различные коллаборации с ведущими мировыми лейблами.