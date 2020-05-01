«Вот трудимся, кто как может»: Милош Бикович встретил 1 мая с очаровательным котенком

Актер находится в самоизоляции и компанию ему составляют лишь домашние животные.

Многие звезды шоу-бизнеса весьма своеобразно соблюдают режим самоизоляции. Хотя в социальных сетях они постоянно рассказывают о карантине и трудностях нахождения в четырех стенах своих домов, они все же как-то умудряются сниматься в телепередачах и поддерживать свои прически в идеальном виде.

Но вот некоторые из актеров и правда стараются не выходить лишний раз из комнаты. К таким относится Милош Бикович, который показал в своем Instagram, как он отмечает праздник 1 мая.

«С праздником труда… вот трудимся, кто как может…» — подписал фото актер.

В кадре Бикович задумчив, при этом на его плече сидит очаровательный, но явно недовольный своим положением котенок. А на следующей фотографии понятна причина недовольства животного — рядом стоит большой, но явно дружелюбный бульдог, которого котенок все же опасается.