«У нее душа поет»: дочь Алферовой раскрыла секрет танца своей матери

Знаменитая актриса Ксения Алферова в самоизоляции призвала своих подписчиков в Instagram танцевать. Она начала свое утро с активной зарядки, представ перед камерой в трендовом платье-сорочке с атласным блеском. Перед тем как пуститься в пляс, актриса провела ликбез о том, как надо танцевать, и вспомнила свою знаменитую маму Ирину Алферову, а точнее секрет, который та передала ей в свое время.

«Моя мама, которая великолепно двигается, и когда она танцует, ей абсолютно все равно, кто как на нее смотрит, нравится – не нравится, главное что у нее душа поет и она танцует, и она это делает прекрасно, очень красиво и очень женственно. И секрет в том, что она не думает о том, как она выглядит со стороны», — объяснила Ксения.

Звезда подчеркнула: чем меньше внутренних зажимов в человеке, тем он раскрепощеннее внешне, а значит двигаться будет естественнее и ритмичней. После теоретической части Алферова перешла к практике – пустилась в пляс.

После танца супруга Егора Бероева пригласила своих поклонников присоединяться к ней и такую зарядку делать ежедневно. Подписчики поспешили согласиться и пожелали чаще видеть танцующую звезду.