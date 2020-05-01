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«У нее душа поет»: дочь Алферовой раскрыла секрет танца своей матери

Супруга Егора Бероева начала утро с танцевальной зарядки.

«У нее душа поет»: дочь Алферовой раскрыла секрет танца своей матери
Актриса Ксения Алферова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Знаменитая актриса Ксения Алферова в самоизоляции призвала своих подписчиков в Instagram танцевать. Она начала свое утро с активной зарядки, представ перед камерой в трендовом платье-сорочке с атласным блеском. Перед тем как пуститься в пляс, актриса провела ликбез о том, как надо танцевать, и вспомнила свою знаменитую маму Ирину Алферову, а точнее секрет, который та передала ей в свое время.

«Моя мама, которая великолепно двигается, и когда она танцует, ей абсолютно все равно, кто как на нее смотрит, нравится – не нравится, главное что у нее душа поет и она танцует, и она это делает прекрасно, очень красиво и очень женственно. И секрет в том, что она не думает о том, как она выглядит со стороны», — объяснила Ксения.

Звезда подчеркнула: чем меньше внутренних зажимов в человеке, тем он раскрепощеннее внешне, а значит двигаться будет естественнее и ритмичней. После теоретической части Алферова  перешла к практике – пустилась в пляс.

После танца супруга Егора Бероева пригласила своих поклонников присоединяться к ней и такую зарядку делать ежедневно. Подписчики поспешили согласиться и пожелали чаще видеть танцующую звезду.

«Красивая, нежная и солнечная! Присоединяемся с огромным удовольствием», «Спасибо за танцевальную зарядку. Такая зарядка нужна. Ещё раз благодарю Вас за прекрасный танец, за все зарядки, которые Вы делаете вместе с нами!», «Ксюшенька, это не просто хорошо ,а чудесно! Прекрасно! Красиво! Обожаю танцевать, с вами танцевала тоже. Буду ждать от Вас нового танца !», «Очень здорово! Давайте танцевать почаще!» — написали некоторые фолловеры.

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зарядкаКсения Алферовасамоизоляция
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