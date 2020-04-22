«Стыдобища»: Ирина Алферова возмущена подарком маме-ветерану от соцслужбы

Приближается 75-летняя годовщина Дня Победы в Великой отечественной войне. Но из-за мер безопасности, введенных в стране по причине коронавируса, парад и другие торжественные мероприятия отменены. Сейчас все жители России, включая ветеранов войны, находятся в самоизоляции. Однако подарки к великому празднику власти уже поспешили сделать. И знаменитая актриса Ирина Алферова рассказала, какой презент достался ее матери.

Только вот вместо приятного впечатления у звезды не то что осадок – одно возмущение осталось. Ей стало очень обидно за то, что преподнесли в дар ее маме-фронтовику.

«Пришли социальные работники с поздравлениями — принесли три розы и какое-то серое колючее одеяло в подарок. Стыдобища, честное слово. Это делается для галочки. Я обиделась за маму и позвонила в собес, попросила больше не присылать ей такие «подарки». Мне говорят, ну она же у вас ветеран – ей положено. Что положено?! Серое, колючее одеяло?» — передает негодование актрисы «Комсомольская правда».

Матери Алферовой, Ксении Архиповне 98 лет. Она участвовала в боях под Москвой, была радисткой. По словам знаменитой дочери, она очень тяжело переживает самоизоляцию и расстроена тем, что торжественных мероприятий по случаю 75-летия Победы не будет.