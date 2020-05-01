«Последний романтик»: Джигурда объяснил свою любовь к нецензурной лексике

Каждое утро в эфире радио «Комсомольская правда» ведущая Арина Шарапова «ходит» в гости к звездам и обсуждает с ними актуальные новости. Например, недавно журналистка беседовала с Тиграном Кеосаяном, который рассказал, как его семья проводит время в самоизоляции.

На этот раз Шарапова наведалась к актеру Никите Джигурде. Эпатажный артист признался, что был таким не всегда: «Я последний романтик XXI века. Истинный романтик». Его подтолкнул к неординарным поступкам старший сын. Именно ради него и чтобы заслужить его уважение и любовь, актер, к примеру, написал книгу с нецензурной лексикой. До этого был сборник лирически-философских стихов «Совершенствуя вечность», которые наследник Джигурды не осилил: «Папа, я не смог прочитать и трети этой книжки. Ты – как Пушкин, такой же скучный и несовременный» — вспомнил актер в эфире на радио.

«Я его спросил: «Сынок, а кто тебе нравится?» Он говорит: «Мне нравится Шнур, мне нравится группа «ХЗ». Я говорю: «Сынок, дело в мате?» — «Нет, папа, просто ты романтик, ты таким возвышенным слогом о и о любви к женщине, и о философии, и о том, что вы – дети божьи, значит, мы – боги. Это несовременно». И я тогда, чтобы наладить контакт со своим старшим, написал учебник «Вертикаль русского мата».

Кстати, старший сын Джигурды 36-летний Владимир от первого брака с актрисой Мариной Есипенко уже подарил отцу внука. Младшие дети Никиты Джигурды от бывшей супруги Марины Анисиной вместе с мамой остались во Франции на период пандемии коронавируса.