Джигурда объяснил, почему Анисина с детьми отказалась лететь к нему из Франции

Как отметил актер, фигуристка вполне могла приехать в Россию, когда границы еще были открыты.

Актер Никита Джигурда в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что бывшая супруга, фигуристка Марина Анисина, с их двумя общими детьми отказалась лететь в Россию, когда границы еще были открыты. Сейчас женщина находится во французском Бордо. Во Франции уже более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом.

«Я ей говорил: «Приезжай, Марина, ко мне». Тогда еще можно было улететь. Она сказала, что у нее во Франции друзья и ей там будет легче. Она там творчеством занимается. В Бордо не так много больных, кстати. Маринка подвержена панике. Я ей говорю: «Не хочу это слушать. Все будет хорошо». Во Франции у Марины нет работы сейчас. Катки, теннисные корты закрыты». Никита Джигурда

Сам Джигурда на днях посетил магазин и закупился продуктами. Он считает, что скоро «китайская зараза» покинет Россию. Актер даже совершил обряд изгнания коронавируса.

«Позавчера был в магазине. Стоят несколько человек. Водки навалом. Я купил десять килограммов гречки и мешок картошки. Я не гурман и не привередливый. Мне хватит», — отметил актер.