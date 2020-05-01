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Звездный гость

Десерт по-королевски: Киркоров показал именинный торт от-кутюр

Знаменитый музыкант отметил свое 53-летие в кругу друзей и поделился кадрами с праздника.

Десерт по-королевски: Киркоров показал именинный торт от-кутюр
Филипп Киркоров. Фото: globallookpress.com

Свой день рождения 30 апреля отпраздновал знаменитый исполнитель, король поп-музыки Филипп Киркоров. Артист весь день принимал поздравления, съездил на запись эфира программы «Вечерний Ургант», а позже начал готовиться к торжеству.

Самоизоляция не стала поводом отменять посиделки в кругу друзей, поэтому Киркоров накрыл праздничный стол на девять персон. Позже артист поделился в своем Instagram видеороликами с праздника, на которых был замечен телеведущий Андрей Малахов и Ани Лорак.

Торт Филиппа Киркорова. Фото:
Торт Филиппа Киркорова. Фото: instagram.com/fkirkorov

Кроме того, в объектив попал именинный торт — невероятный по оригинальности и красоте десерт состоял из пяти самостоятельных элементов в виде упаковок от люксовых вещей. Лейблы Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Philipp Plein украшали сладкое блюдо и привели именинника в восторг:

«О-о-о, какой торт! Какой торт! Вау, какой красоты, господи, его жалко кушать!» — поразился именинник.

Угостившись десертом, гости вместе с именинниками отправились на улицу, где отправили несколько десятков воздушных шариков в небо. «Пусть эти шарики исполнят желания! Не мои, а моей семьи, моих друзей!» — пожелал Киркоров.

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