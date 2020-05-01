«У меня огромный живот»: Самойлова призналась, что потолстела в самоизоляции

В стране режим самоизоляции продлен до 12 мая. Сидят дома не только простые граждане, но и звезды шоу-бизнеса. У многих из них двигательная активность снизилась. Если учесть, что и фитнес-клубы тоже закрыты, то полтора общих месяца в четырех стенах для организма большинства станут настоящим испытанием и покажут, кто ел и спал, а кто себя контролировал.

Например, многодетная мать Оксана Самойлова, формам которой завидуют тысячи поклонниц, призналась, что поправилась. Об этом она с ужасом сообщила в сторис своего инстаграма:

«Сейчас вас немного шокирую. Как думаете, на сколько килограмм я поправилась за время карантина? В общем, я поправилась на пять килограмм, понимаете? Я даже не буду вставать боком, потому что у меня огромный живот», — объяснила жена Джигана.

При этом она снимала себя на видео и демонстрировала свою фигуру, которая на первый взгляд никак не изменилась.

Кстати, в самоизоляции не только поправляются, но и худеют. Продюсер Максим Фадеев усиленно работает над своим телом и сообщил подписчикам, что серьезно сбросил вес. В общей сложности артист похудел почти на 100 килограммов.