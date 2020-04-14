«Был 196 кг»: Максим Фадеев сообщил, что значительно похудел

Музыкант и продюсер скинул более 80 килограммов и надеется сбросить еще.

Время в самоизоляции знаменитости стремятся использовать продуктивно, но многих не покидает страх, что с ограничением двигательной активности они могут набрать вес. Многочисленные шутки про то, что в четырех стенах звездам только и остается, что «жрать и спать», стали поводом взять себя в руки и контролировать не только аппетит, но и вес.

А достойный пример Максима Фадеева так вообще послужит дополнительной мотивацией. Артист торжественно сообщил своим подписчикам в «Инстаграме», что значительно похудел.

«Был — 196 кг 700 г, стал — 112 кг! Осталось убрать еще 20–30 кг, и будет ок!» — написал он в публикации.

Однако Фадеев не спешит раскрывать секрет своего успеха в борьбе с лишним весом. И не торопится продемонстрировать себя в полный рост похудевшим. Подписчики поддержали кумира и пожелали ему удачи в дальнейшем.

«Огонь», «Вы молодец, отличный результат!», «Молодец, Макс! Так держать», «Прекрасно выглядите!», «Вот это сила воли у человека», «Респект Вам, маэстро», «Это большой труд. Такая сила воли! Отличный результат», — написали некоторые комментаторы.

Кстати, кое-кто из подписчиков напомнил Фадееву о его обещании сбрить бороду. В одном из ток-шоу несколько лет назад продюсер заявил, что если похудеет на 60 килограммов, то избавится от растительности на лице.