«Подготовили к мероприятию»: Собчак отправилась на макияж и маникюр в Уфу

В период самоизоляции, который в нашей стране продлен до 12 мая, покидать дома можно лишь в конкретных целях – сделать покупки в ближайшем магазине, выгулять собаку, сходить в аптеку. Но уж точно не перемещаться между городами. Однако телеведущая Ксения Собчак поспешила на маникюр и макияж. И выбрала для посещения одного из самых прославленных звездных визажистов – Сердара Камбарова. Тысяча километров для светской дивы не помеха – она прибыла в Уфу, где находится студия красоты знаменитого мастера. Он показал в своем «Инстаграме», как преобразил журналистку:

«Подготовили @xenia_sobchak к мероприятию в Уфе. Работали в восемь рук. В Москве маникюр и педикюр сейчас днём с огнём не сыщешь. Как вам образ Ксении?» — подписал серию снимков с результатами преображения специалист.

В макияже скандальной блондинки Камбаров сделал акцент на губах. Он выбрал ярко-красную помаду и идеально выровнял тон кожи лица. На ногтях теледивы тоже оказался красный оттенок.

Однако, среди восхищенных комментариев подписчиков появились и негодования. По правилам, прибывшие на территорию Башкортостана обязаны соблюдать двухнедельный карантин и только после этого контактировать с местным населением.

«Даже у голливудских звёзд сейчас нет доступа к мастерам в бьюти сферы!», «А то что она приперлась в разгар пандемии это норм?) и по правилам Уфы (указ Хабирова) она должна была сидеть прибыв из Москвы на двухнедельном карантине» , «А как средства защиты? Ведь она из Москвы, а там почти 70тыс зараженных», «Хороший карантин» — набросились на мастера фолловеры.

Он терпеливо ответил на расспросы. Оказалось, Собчак собралась на экономический онлайн-форум и по прилету «сделала сразу же тест». «Не переживайте» — успокоил Камбаров пользователей в Сети.