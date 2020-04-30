«Не договаривает»: Собчак сбежала с онлайн-интервью Соловьеву

В Сети разгорается новый скандал с участием Ксении Собчак. Звезду подозревают в махинациях с крабовым бизнесом, а ее мать, сенатора Людмилу Нарусову – в злоупотреблении служебными полномочиями – якобы чиновница использует свое положение, чтобы влиять на коммерческие дела наследницы.

По этому поводу с Ксенией Анатольевной решил побеседовать журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Второе интервью подряд он посвятил этой теме. В определенный момент к их диалогу в «прямом эфире» присоединился журналист Олег Кашин. Он заявил, что хотел бы в лицо сказать, что Соловьев — «смешной и отвратительный», причем повторил это трижды. Во время перепалки Собчак хваталась за голову, а потом покинула беседу.

Соловьев предположил в разговоре с «Комсомольской правдой», что Собчак с Кашиным заранее условились сорвать интервью. «Он вошел в эфир, чтобы разыграть заготовку и дать Собчак возможность уйти из эфира, — считает телеведущий. И добавляет, что светская львица оставила много важных вопросов без ответа, тем самым позволяя делать определенные выводы.