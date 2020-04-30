«Я же сказал, чтобы вы держались подальше»: Харрисон Форд едва не стал причиной авиакатастрофы

Актер Харрисон Форд находится под следствием федерального авиационного управления после инцидента, который произошел на взлетно-посадочной полосе в муниципальном аэропорту Лос-Анджелеса 24 апреля. Как сообщает издание Variety, 77-летний актер пилотировал самолет, который пересек взлетно-посадочную полосу в тот момент когда другой самолет заходил на посадку.

По словам представителей актера, инцидент был незначительным и не стоит никакого внимания, так как реальной опасности не было. Однако представитель ведомства считает, что не все так просто. Форд банально не расслышал, что ему сказал диспетчер из центра управления полетов. В аудиозаписи можно отчетливо услышать, как актер сначала неправильно услышал инструкцию, а после извинился за оплошность.

«Я же сказал, чтобы вы держались подальше» — сообщил диспетчер аэропорта Форду.

Напомним, подобный случай также произошел в 2007 году, тогда самолет актера едва не столкнулся с пассажирским Boeing 737.