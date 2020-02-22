Харрисон Форд: «Я дважды умер в «Звездных войнах» и сейчас хочу просто отдохнуть»

77-летний мэтр в последнее время нечасто балует поклонников новыми работами — если не считать короткого появления в недавних «Звездных войнах», самой свежей полновесной ролью Форда является вышедший в 2017-м сиквел «Бегущего по лезвию». Тем знаменательнее появление артиста в новой приключенческой картине «Зов предков», где у него ведущая партия.

Напомним, одноименная повесть Джека Лондона, по которой снят фильм, рассказывает о событиях конца позапрошлого века, когда Северную Америку охватила золотая лихорадка.

В центре внимания здесь Джек Торнтон, который пытается с помощью вояжа на Cевер убежать от внутренних проблем, — встреча с домашним псом Баком, похищенным в теплой Калифорнии и превращенным в ездовую собаку, заставляет мужчину на многое посмотреть по-другому.

— Я прочел книгу, когда был старшеклассником, — по-моему, самый подходящий возраст для этого произведения, — вспоминает Форд. — Но можно с ним познакомиться и раньше, если ребенок будет с родителями: наш фильм как раз такую возможность предоставит.

Два терьера и мопс

— Вам, похоже, нравится делать семейное кино?

— Да, это приятно. Конечно, я его делаю не для своих детей (у актера их пятеро. — Ред.), они уже давно взрослые. Зато моему внуку девять лет (речь о Уэйлоне, младшем из четырех внуков звезды. — Ред.)… Знаете, мне повезло, ведь я сделал много фильмов, которые можно назвать семейными, а их успех позволил мне делать что-то другое, расширять диапазон.

— Фильм, как и книга, предлагает поразмышлять о многом — об искуплении, о поиске себя, о вечном противостоянии природы и воспитания… Какая из тем ближе лично вам?

— Тема моего героя Торнтона — это тема искупления, попытка вернуть эмоциональный контакт с реальностью, и он добивается этого через отношения с Баком. А он, в свою очередь, чувствует зов природы, которая берет верх над его прошлым: пес понимает, что его истинное предназначение — быть среди диких зверей.

Торнтон при этом борется со всем тем, что заставило его уехать из дома и бросить в Штатах свою семью. В отличие от других он приехал на Аляску не за золотом. Вместе с сыном он мечтал о приключениях, он знал, насколько сын был захвачен всем этим — горы, путешествия, золотая лихорадка… Но сын умер, брак разваливается. Когда он находит Бака, начинается приключение — то самое, о котором они с сыном мечтали. И, по ходу того как Бак постепенно возвращается к своим корням, Торнтон сам начинает находить в себе смелость оглянуться назад и заново оценить свою прошлую жизнь.

— Вы в чем-то похожи со своим героем: как Торнтон, стараетесь жить неброско, посторонних к себе не подпускаете…

— Не думаю, что мы похожи. Я ведь не сбегаю из семьи, наоборот, стараюсь, чтобы ничего подобного с моими близкими никогда не произошло.

— Вам удалось так убедительно показать дружбу Бака и Торнтона потому, что вы и в жизни любите собак?

— Да, собаки у меня были всегда, и не одна. Сейчас, правда, их количество сократилось с четырех до трех. Все они либо взяты из приюта, либо найдены на улице. Два маленьких терьера и мопс.

Все эти собаки — личности, и мои отношения с каждой из них строятся на основе особенностей этой личности. Например, терьеры Джуно и Дженьюри — брат и сестра, но они все равно разные. А мопс Магс почти слепой, к тому же глуховат — в общем, он совсем другой.

— Пес Бак, ваш партнер по фильму, не просто глуховат, он вообще сделан на компьютере с помощью технологии «захват изображения» — сначала кто-то с налепленными на него датчиками изображал собаку, а потом на основе этого нарисовали пса. То есть на площадке рядом с вами кто-то постоянно ползал на четвереньках…

— Бака сыграл очень талантливый актер Терри Нотэри. Он отличный рассказчик и режиссер, много работал с Энди Серкисом (актер, игравший Кинг-Конга и многих других животных с помощью технологии «захват изображения». — Ред.), а еще он бывший гимнаст, работавший в цирке Дю Солей.

«Доволен тем, что работы стало меньше»

— «Зов предков» часто экранизировали. Смотрели какие-то из этих фильмов?

— Нет, не хотел оказаться под впечатлением от увиденного — это могло бы помешать моей работе над ролью. А вот книжку, само собой, перечитал.

— И каковы впечатления после стольких лет?

— Хорошая книга. Но, честно говоря, я сейчас уже слишком много знаю про Джека Лондона…

— И это как-то влияет на ваше отношение к книге?

— Нет, просто делает невероятно интересным то, насколько в жизни все сложно и неоднозначно. Знаете, как говорят: лучше не встречайся с теми, кого считаешь своими героями. Вокруг имени Джека Лондона много всего героического, но в реальности все немного иначе.

— Тогда давайте вспомним о других проектах — например, о продолжении «Индианы Джонса». Пятый фильм все-таки будет?

— Будет. Мы стремимся к совершенству, чтобы рассказать достойную историю, и когда мы совершенства достигнем, снимем и фильм.

— А как со «Звездными войнами»? В них возвращаться не планируете?

— Нет, я же умер. Дважды.

— Но, как мы знаем, в «Звездных войнах» этот вопрос можно решить…

— Да, можно, но все же не думаю, что я вернусь. Потому что контекст, в котором мой герой Хан Соло был полезен в этой истории, существовал вместе со многими другими персонажами: неопытный юноша, мудрый воин, прекрасная принцесса… И я — умник, ловкач. И я не был против того, что мой герой был принесен в жертву ради эмоциональной составляющей фильма. Я верой и правдой отслужил в «Звездных войнах», отдал свой долг Галактике, а сейчас просто хочу спокойно прийти домой и отдохнуть.

— Уж не думаете ли вы о выходе на пенсию?

— Я, скажем так, доволен тем, что стал работать меньше. К счастью, мне сейчас есть чем заняться, помимо кино. И, возможно, однажды я остановлюсь и перестану сниматься окончательно. Но, надеюсь, это произойдет не сегодня…