«Не вздумай кашлять!»: Леонтьев поздравил Киркорова с днем рождения

В этот четверг, 30 апреля, Филипп Киркоров празднует свой день рождения. Певцу исполнилось 53 года, и с самого раннего утра он с радостью принимает поздравления от друзей и коллег из мира российского шоу-бизнеса. Одним из первых высказал свое уважение Валерий Леонтьев, музыкант выложил трогательный пост в своей личный аккаунт в Instagram.

На фотографии артисты стоят в обнимку, и, судя по радостным лицам звезд, их связывают не только рабочие отношения, но и крепкая многолетняя мужская дружба.

«Дорогой Филипп! Поздравляю! Всеми успехами ты обязан своим многочисленным талантам, бессонной жизни, упорству и труду. Желаю новых побед во имя себя любимого, и не вздумай кашлять! Привет Бедросу, Марийке и детворе!» — такое послание оставил для своего друга Валерий Леонтьев.

Подписчики певца сочли послание милым и присоединились к поздравлениям в едином порыве, удалось даже обойтись без негатива.