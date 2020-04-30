«Все обязательно наладится»: в самоизоляции Успенская старается отдохнуть от семейных проблем

Конфликт певицы с дочерью Татьяной Плаксиной долгое время был темой номер один в публичном пространстве.

Знаменитая исполнительница шансона Любовь Успенская признается, что время в самоизоляции она старается проводить с пользой. И советует своим подписчикам в «Инстаграме» следовать ее примеру. Она записала видеообращение к поклонникам, где призналась, что старается отдохнуть от семейных конфликтов.

«В моей жизни было много проблем семейных, я пережила очень большие трудности, и мне как никогда был необходим отдых. Так случилось, что карантин создал эту возможность, чтоб я сегодня могла подумать, могла отдохнуть, набраться воздуха», — призналась звезда.

Долгое время ее семейный конфликт с дочерью Татьяной Плаксиной был темой для обсуждения на различных ток-шоу и в прессе. Общественность винила мать в том, что она ограничивает наследницу во всех смыслах, но Успенская с завидным упорством ходила по телеэфирам и доказывала, что она хорошая мать. Ее 30-летняя дочь сейчас живет с отцом и намерена начать новую жизнь.

«Карантин — это время, которое стоит использовать с пользой. Потратив его на саморазвитие, на те дела, до которых не доходили руки в привычном ритме жизни. Все обязательно наладится», — подписала в публикации артистка.

Однако даже сейчас певица не сидит сложа руки. Она рассказала, что, пользуясь моментом, записывает новые треки и посвятила себя творчеству.

Напомним, в самоизоляции «королева русского шансона» придумала зарабатывать на видеопоздравлениях. Кроме того, артистка старается участвовать в различных коммерческих онлайн-проектах и корпоративах.