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«Слухи распускают завистливые»: Олесю Казаченко обвиняют в покупке победы на «Голосе»

10-летняя подопечная Басты столкнулась с травлей после конкурса.

«Слухи распускают завистливые»: Олесю Казаченко обвиняют в покупке победы на «Голосе»
Олеся Казаченко. Кадр из шоу "Голос. Дети", Первый канал

Новый сезон вокального проекта «Голос.Дети» зажег новые маленькие звездочки. Одной из них, по-настоящему яркой и лучшей, оказалась Олеся Казаченко. 10-летняя подопечная музыканта Басты одержала победу – именно за нее отдали свои голоса наибольшее количество зрителей. Однако, многие после триумфа девочки усомнились в его правдивости – Олеся столкнулась с настоящей травлей и обвинениями в покупке победы.

После случая с дочерью певицы Алсу Микеллой доверие к нынешней победительнице оказалось довольно низким. По убеждениям некоторых поклонников шоу, первое место должно была занять Олеся Туманова.

Олеся Казаченко.
Олеся Казаченко. Кадр из шоу «Голос. Дети», Первый канал

Только вот Олеся спешит развеять слухи и опровергнуть обвинения – ее самая обычная семья, проживающая в городе Ногинске, не может себе позволить большие финансовые издержки.

«Папа занимается установкой натяжных потолков, работает с утра до вечера. Мама сидит с младшей сестренкой дома. Им приходится лишний раз в чем-то себе отказывать, чтобы меня отвести на какое-нибудь занятие, — рассказала девочка порталу StarHit. — На «Голосе» никогда не было никаких разговоров про деньги — это абсолютная неправда, и слухи, которые распускают завистливые».

Девочка до сих пор не верит в то, что стала победительницей шоу. Напомним, в качестве приза за первое место ей вручили заветный кубок, один миллион рублей и возможность записать песню.

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