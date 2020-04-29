«Слухи распускают завистливые»: Олесю Казаченко обвиняют в покупке победы на «Голосе»

Новый сезон вокального проекта «Голос.Дети» зажег новые маленькие звездочки. Одной из них, по-настоящему яркой и лучшей, оказалась Олеся Казаченко. 10-летняя подопечная музыканта Басты одержала победу – именно за нее отдали свои голоса наибольшее количество зрителей. Однако, многие после триумфа девочки усомнились в его правдивости – Олеся столкнулась с настоящей травлей и обвинениями в покупке победы.

После случая с дочерью певицы Алсу Микеллой доверие к нынешней победительнице оказалось довольно низким. По убеждениям некоторых поклонников шоу, первое место должно была занять Олеся Туманова.

Только вот Олеся спешит развеять слухи и опровергнуть обвинения – ее самая обычная семья, проживающая в городе Ногинске, не может себе позволить большие финансовые издержки.

«Папа занимается установкой натяжных потолков, работает с утра до вечера. Мама сидит с младшей сестренкой дома. Им приходится лишний раз в чем-то себе отказывать, чтобы меня отвести на какое-нибудь занятие, — рассказала девочка порталу StarHit. — На «Голосе» никогда не было никаких разговоров про деньги — это абсолютная неправда, и слухи, которые распускают завистливые».

Девочка до сих пор не верит в то, что стала победительницей шоу. Напомним, в качестве приза за первое место ей вручили заветный кубок, один миллион рублей и возможность записать песню.