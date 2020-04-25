Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала участница из команды Басты

Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале стала участница из команды рэпера Басты Олеся Казаченко. Она прекрасно исполнила хит на все времена Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

Отметим, что из-за пандемии коронавируса в этом году «Голос. Дети» проходил в достаточно необычном формате. Организаторы обеспечили участницам максимальную защиту от заражения. В зале, к примеру, не было зрителей.

Традиционно за каждого участника отправляли свои голоса их поклонники и зрители. Все вырученные средства пойдут на благотворительные цели. Олеся Казаченко в финале набрала чуть более 35 процентов голосов, что хватило ей для победы.

Отметим, что предыдущий финал шоу «Голос. Дети» завершился грандиозным скандалом. Победу поначалу присудили дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой. Позже стало ясно, что был вброс голосов. В итоге результаты шоу были пересмотрены. Победителями признали всех финалистов проекта.