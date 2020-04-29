«Место, где я счастлива»: актриса Вера Васильева призналась, что играет роли, о которых мечтала

Популярная в советские годы кинозвезда Вера Васильева сегодня с успехом играет в Театре сатиры, несмотря на свой возраст. Актрисе в этом году исполняется 95, но глядя на нее, в это трудно поверить. Она готова раскрыть свой секрет молодости, но только для телезрителей программы «Однажды…» на НТВ. А еще она очень избирательна в предложениях и не на каждую съемку согласится.

«Я очень хорошо живу в своем театре. Я люблю всех людей, с которыми связана. И они ко мне относятся очень хорошо. Поэтому у меня есть место, где я счастлива. И я играю такие роли, о которых я мечтала», — призналась Васильева.

Сегодня Васильева живет одна и, кажется, ничуть не жалеет о том, что так и не стала матерью.

В продолжение программы ее ведущий Сергей Майоров поведает историю создания легендарного романса «Не отрекаются любя…», который зазвучал спустя тридцать лет после написания его врачом Вероникой Тушновой, в 1976 году. А через два года Алла Пугачева создала из романса одну из главных песен своего времени.

Кроме того, в эфире зрители увидят исполнителя главной роли сериала «Пес» на НТВ Никиту Панфилова, который признается, что не имеет райдера – он не особо требователен в работе.

Смотрите программу «Однажды…» 3 мая в 14:05 на телеканале НТВ.