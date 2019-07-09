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Никиту Панфилова не пустили в самолет из-за долга по алиментам

Экс-супруге актера по факту ничего не досталось после развода. При этом бывшая жена отказывается ходить на ток-шоу с печальной историей.

Никиту Панфилова не пустили в самолет из-за долга по алиментам
Никита Панфилов. Фото: globallookpress

После развода Никита Панфилов рассказывал прессе, как хорошо он поступил с бывшей супругой Ладой и сыном Добрыней. Актер заявил, что платит экс-жене около 100 000 рублей, которые идут на воспитание ребенка, отдал коттедж за городом и автомобиль. Заявления звезды не соответствовали действительности.

«Панфилов сам разрушил брак, когда завел отношения в Киеве. А потом узнав, что Лада подала на развод, сменил замки и не дал даже вещи забрать. Раньше, когда еще встречался с ребенком, порочил мать в его глазах, а Добрыня потом ей все рассказывал и не хотел снова ехать к отцу», — рассказала подруга Лады Анна порталу «СтарХит».

Как выяснилось, долги по алиментам у Панфилова оказались настолько огромны, что его не пустили на борт самолета. «Коттедж» на деле оказался старым разваленным домиком с маленьким участком под огород. Автомобиль Панфилов действительно отдал жене, но однажды просто увез его на эвакуаторе без предупреждения.

Никита Панфилов с женой. Фото
Сейчас Панфилов женат на медсестре Ксении и не планирует заниматься сыном от предыдущего брака. Фото: globallookpress

По словам подруги Лады, экс-супруга отказывается зарабатывать на имени актера. Ей предлагали прийти на ток-шоу с историей развода, но она посчитала такой поступок низким и отказалась. Личная жизнь, к слову, у девушки наладилась: она познакомилась с мужчиной, который осыпает подарками и вниманием не только её, но и маленького Добрыню.

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долг по алиментамжизнь после разводаНикита Панфилов

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Никиту Панфилова не пустили в самолет из-за долга по алиментам
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