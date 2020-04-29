«Красотка всегда была!»: Водонаева показала свои архивные снимки

Телеведущая обнародовала фото, когда ей было 10, 14 и 19 лет.

За несколько недель самоизоляции многие звезды в своих микроблогах социальной сети «Инстаграм» поделились архивными снимками, чем невероятно воодушевили подписчиков. Алена Водонаева радовалась — у нее много накопилось современных снимков в телефоне, которых хватит надолго. Однако сейчас призналась: в ее гаджете полно фотокарточек разных периодов. И обнародовала свои изображения.

«1 и 2 — мне 16 лет. 3 — 19 лет. 4 — 25 лет. 5 — 10 лет. 7 и 18 — 14 лет. 9 — 35 лет», — уточнила возраст на фотографиях Водонаева.

Почти дюжина снимков с изображением звезды убедительно демонстрирует хейтерам, что телеведущая от природы обладает пышными формами и идеальной фигурой. С годами, кстати, телеведущая стала еще краше, подметили некоторые фолловеры.

«Обалденная фигура», «Красотка всегда была!», «А по мне так все прекрасно! Ты, как истинный цветок, с годами раскрываешься», «В принципе ничего не меняется», «Очень красивая во все времена!!!» — отметили многие из поклонников.

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На днях Водонаева пожаловалась: часто в изоляции ей становится грустно и тоскливо. Она старается выплакаться, чтобы сын не видел, и становится легче.