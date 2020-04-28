До слез: Водонаева рассказала, как ей плохо в самоизоляции

В самоизоляции нервы сдают у многих – под ударом как простые люди, так и знаменитости. Популярный блогер, экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева – в числе несчастных страдальцев. Она призналась: пока сын Богдан не видит, она иногда плачет. И показала себя как раз в этом состоянии – на селфи Водонаева вся в слезах.

«С 13 марта этого года я не видела никаких других людей, кроме сына и курьеров через видеокамеру квартиры. Не думала, что мне, социопату и интроверту будет не хватать простого человеческого общения», — объяснила свое состояние звезда «Инстаграма».

Провоцирующим фактором для нее является еще поведение сына или кота – как только они что-нибудь натворят, и от этого квартиру нужно заново убирать, на Водонаеву накатывает грусть и тоска. Но она рассказала, как справляется с отчаянием.

«Рецепт от грусти на карантине: пять минут поплакать, осознать, что кому-то в этом мире сейчас гораздо хуже тебя, вытереть сопли, умыть лицо и идти дальше убирать кошачью мяту с паркета, готовить обед, прибрать квартиру, общаться с ребенком и ждать, когда закончится весь этот ужас», — написала блогер.

Некоторые из подписчиков поспешили поддержать своего кумира и успокоили тем, что им тоже непросто в этот период. Но он не вечен и рано или поздно закончится. А часть фолловеров осудила звезду за показуху.