«Дочка подражает во всем»: Витас запечатлел подросших детей в домашней обстановке

Витас прославился в 2000-х благодаря своем неординарным вокальным данным. Потом он стал гастролировать по всему миру и получил реальное признание в странах Азии. А два года назад артист побывал в СИЗО за то, что устроил стрельбу у своего особняка на Рублевке. Одним штрафом он не отделался. Однако следом певец успокоился в Китае, сменил имидж и выпустил новый трек Roll With the Beat. Теперь он все чаще появляется на публике в привычном амплуа и без толики агрессии.

41-летний Витас является примерным семьянином. Он состоит в браке со Светланой Гранковской и воспитывает двоих детей: 11-летнюю дочь Аллу и пятилетнего сына Максима. Наследница артиста увлекается боевыми искусствами. Девочка владеет тхэквондо. На карантине певец с радостью проводит время с семьей. Он решил показать, с чего начинается его утро. На кадрах он в халате и кепке чистит зубы и танцует. Его наследники в плюшевых пижамах тоже зажигательно двигаются и при этом чистят зубы.

«Бооооже, это очень мило! Улыбка с лица не сходит, когда смотрю на вашу семью», «Весело и дружно», «Дочка подражает во всем», «Как мило! На самом деле, это самая милая вещь, которую я когда-либо видел», — прокомментировали ролик подписчики.

К слову, дети Витаса не только танцуют дома, но также развивают логическое мышление. Певец запечатлел наследников, когда они играли в партию в шахматы. Максим без подсказок отца совершал продуманные ходы. Кто выиграл, так и осталось неизвестным. Поклонники считают артиста замечательным отцом. Многие признались, что давно не видели детей за игрой в шахматы.