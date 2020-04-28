«Больше месяца на самоизоляции»: Ида Галич отметила дату смешными танцами

Ида Галич решила отвлечь своих подписчиков в Instagram от коронавируса и записала уморительный видеоролик. Как объяснила телеведущая, более тридцати дней в самоизоляции серьезно влияют на психику человека, можно даже немного «сдеградировать».

«Когда провел больше месяца на самоизоляции и немножечко, очень сильно чуть-чуть, сдеградировал», — заявила Галич.

[/telepro_instagram]

В видеоролике женщина показывает себя максимально модной, плавно двигается под музыку в солнцезащитных очках и даже с ногами залезает на стол. Правда, окончательно поймать кураж звезде не удается, во время кувырка через голову на диване женщине натыкается на стену и весь номер обрывается заразительным смехом.

Подписчики телеведущей отметили, что ей отлично удалось показать деградацию, они даже почти поверили.