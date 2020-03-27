Ида Галич пристыдила Бузову за слова о свинье

Блогер и телеведущая не могут примириться более двух лет.

Ида Галич ответила на публичные оскорбления Ольги Бузовой. Накануне поющая телеведущая дала провокационное интервью Алене Жигаловой. В нем Бузова заявила, что уже два года не может наладить с Галич отношения и не понимает, за что Ида на нее взъелась. Ольга рассказала, что до недавнего момента снимала с блогером вайны и даже смеялась над ее пародиями, а потом Ида стала посещать передачи, на которых рассказывала, что Бузова обидела ее.

Смолчать Галич не смогла. В личном микроблоге в Instagram Ида назвала проведенное Бузовой «расследование» «дерьмовым».

«Какая глупость! Во влоге Ольга снималась не у меня. Нормально общались – не равно пародировали. И я, кстати, в разговоре об «этой женщине» ни разу не использовала такие слова как «свинья», — высказалась она.

Поспешила поблагодарить Галич и свою аудиторию за поддержку. Ида призвала свою армию сдерживать порывы и не идти с шашками наголо на людей Ольги и саму Бузову.

«Здесь всегда были взрослые люди с позитивным мышлением. Пусть так и останется», — закрыла тему она.