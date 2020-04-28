«Купить еду – уже счастье»: Олеся Малибу рассказала, как живут сейчас эскортницы

Олеся Малибу, не скрывающая, что живет за счет определенных услуг, рассказала порталу Teleprogramma.pro, как непросто живется эскортницам в период эпидемии коронавируса.

больше по теме Собчак опубликовала свой взрослый снимок в коротенькой школьной форме Этим кадром светская львица решила поздравить телеканал «Дождь» с днем основания.

«Для многих девушек заработать достаточно для того, чтобы заплатить за аренду квартиры и купить еду — это уже счастье», — призналась бывшая участница «Дома-2».

Сама она особо не страдает из-за режима самоизоляции, поскольку у нее есть постоянный спонсор, деньги от которого позволяют безбедно пережить это время. А вот ее коллегам приходится перебиваться тысяч на 100 в месяц. При этом обычный заработок эксортниц может доходить до миллиона. У самой Малибу эта цифра иногда равнялась 2 миллионам.

Чтобы хоть как-то прокормиться, девушки по вызову стали выходить в интернет, проводя здесь характерные стримы. Стоят эти услуги гораздо меньше прямого общения, но выбора нет — мужчины по большей части не рискуют нарушать правила самоизоляции ради визита к эскортницам.