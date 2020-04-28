«Рынок шкур» на карантине: как эскортницы зарабатывают деньги на самоизоляции

Бывшая участница «Дома-2» рассказала о том, как режим самоизоляции в России повлиял на состояние рынка эскорт-услуг.

Режим самоизоляции, который жители нашей страны вынуждены соблюдать в качестве меры противодействия пандемии нового коронавируса CoViD-19, стал причиной кризиса во многих отраслях экономики.

Временно приостановили работу кафе и рестораны, кинотеатры, салоны красоты, магазины, торгующие не «жизненно необходимыми» товарами.

Между тем, есть еще одна сфера экономики, работа в которой в условиях самоизоляции стала весьма затруднительной. Это эскорт-услуги.

О том, как переживают сей непростой период российские эскортницы, в интервью Teleprogramma.pro рассказала Олеся Малибу — бывшая участница телепроекта «Дом-2», девушка, не скрывающая того, что зарабатывает на жизнь интимом.

На минувшей неделе 30-летняя Олеся вновь шокировала благопристойную общественность, появившись в прямом эфире «Инстаграма» вместе с телеведущей Даной Борисовой.

На глазах (вернее, на экранах) у 5,5 тысяч пользователей соцсети скандальные красотки оголили грудь и обсудили занятие эскортом (Дана тоже грешила этим, находясь в плену наркозависимости).

Как выяснилось, подобные выходки в Интернете для жриц любви, таких, как Олеся Малибу — это один из способов пережить кризис.

Спасение в самоизоляции — онлайн-трансляции

Олеся рассказала нам, что введенные властями ограничения действительно негативно сказались на рынке эскорт-услуг.

«У меня есть мужчина-спонсор, который меня обеспечивает, дает мне какие-то деньги и в принципе на эти деньги вполне возможно жить. Но у девочек, работающих с разными мужчинами, наверное сейчас есть проблемы, так как клиенты до них не могут доехать. Там же пропуска и прочие сложности. Подозреваю, что из-за этого у них не все хорошо».

Еще хуже приходится девушкам, занимающимся международным эскортом — летать за границу они теперь не могут. Сама Олеся работает исключительно в столичном регионе, потому что русские мужчины ей нравятся больше.

К тому же, у нее есть любимая собачка по кличке Малибу, а оставлять ее с кем-то, либо путешествовать вместе с ней «звезда» не готова.

Спасением для нее и многих ее «коллег» стал режим онлайн.

«Так как личные встречи невозможны, они по Интернету проводят разные «сексуальные» стримы. Видеосвязь через Вотсапп и так далее. Все это делается не бесплатно, конечно. В такое непростое время, сидя дома, очень сложно зарабатывать деньги. Для многих девушек заработать достаточно для того, чтобы заплатить за аренду квартиры и купить еду – это уже счастье», — рассказала Олеся.

Сколько зарабатывают эскортницы

В совместном прямом эфире Малибу и Борисова сошлись на том, что готовы принять приглашение на чашку кофе, если им заплатят за это 30 тысяч рублей.

Дана в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro сказала, что это была всего лишь шутка — мол, какой сейчас кофе, в условиях самоизоляции? Олеся же говорила вполне серьезно.

«Мы с Даной обсуждали, что за 30 тысяч готовы попить кофе с каким-нибудь прекрасным мужчиной. Да, для обычных людей это многовато, но мы-то с ней звезды. Мы оригинальные, эпатажные, мы очень хорошо развлекаем, шутим, поэтому мы достойны таких денег. Так что 30 тысяч — за эту сумму я бы встретилась с мужчиной, только с нормальным, интеллигентным. По стопроцентной предоплате, чтобы он мне скинул на карточку деньги. Без предоплаты я вообще никуда не хожу», — призналась она.

Девушка также рассказала, что в ее практике бывали случаи, когда просто в ходе общения в Интернете мужчины решались безо всякой причины прислать ей денежный подарок.

«У меня был мужчина, который, даже не зная меня, скинул мне 100 тысяч. Мы общались с ним в Интернете, я сказала, что хочу собаку, и он мне перевел эту крупную сумму, чтобы я купила себе щенка, что я и сделала. Так что главное – это отношение, главное – какой это человек. Если уметь общаться с мужчинами, то они, в принципе, даже без личного общения могут скидывать какие-то деньги».

Мы, конечно же, не могли не спросить о том, какие суммы сейчас зарабатывают представительницы древнейшей профессии.

«Я сейчас встречаюсь только со своим мужчиной, так что не знаю. Но полагаю, что для остальных, кто работает в эскорте, 100 тысяч будут считаться отличным заработком за месяц. У меня в лучшие времена и до миллиона доходило. Я встречалась с известным и очень обеспеченным мужчиной и однажды даже 2 миллиона рублей за месяц заработала. Так мне удалось накопить на собственную квартиру».

В самоизоляции жены «задолбают» мужей

Прогноз Олеси Малибу на будущее весьма оптимистичен. По ее мнению, после окончания самоизоляции спрос на рынке экспорт-услуг будет просто зашкаливать.

Виноваты в этом, прежде всего, жены, которые за несколько недель безвылазного нахождения в одной квартире с благоверными успеют сделать своих мужчин несчастными. И куда же они отправятся искать утешения?

«Я думаю, что поток клиентов увеличится. За время карантина жены успели задолбать своих мужей, наскучить им, так что те в первую очередь побегут к девушкам. Мне так кажется», — сказала эскорт-блогер.

Портал Teleprogramma.pro все же искренне надеется на то, что российские семьи в условиях изоляции стали лишь крепче и сплоченнее. А жрицы любви своего «покупателя» найдут и так — среди одиноких мужчин.