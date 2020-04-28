Без макияжа совсем не то: Кайли Дженнер показала свою природную красоту

Всемирно известная телезвезда Кайли Дженнер решила раскрыть все карты перед своими подписчиками в Instagram. Красотка продемонстрировала свой внешний вид без макияжа и использования компьютерных программ. Результат оказался очевидным — Дженнер оказалась девушкой с вполне обычной внешностью, нечего выдающегося, если не считать небольших проблем с кожей. Напомним, миллиардерша крайне редко позволяет своим фанатам полюбоваться на себя настоящую.

Разумеется, поклонники звезды остались в восторге от смелости своего кумира. Многие подчеркнули, что естественная красота очень идет девушке, а также, что она бесподобна и без макияжа.

Напомним, недавно вездесущие папарацци заметили звезду на улице, когда она шла босиком и не накрасившись. Те снимки вызвали бурю эмоции у общественности, ведь разница между кадрами в Instagram и реальной жизнью оказалась огромной.