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Не без изъянов: почему у Кайли Дженнер один палец оказался короче другого

Модель опубликовала в своем микроблоге фотографию, за которую пришлось оправдываться.

Не без изъянов: почему у Кайли Дженнер один палец оказался короче другого
Кайли Дженнер. Фото: Globallookpress

Звездные сестрички из семьи Кардашян-Дженнер Кендалл и Кайли в настоящее время в отпуске. О чем поспешили оповестить своих фолловеров в Инстаграме. «День 1» — подписала Кайли снимок с сестрой.

Знаменитости предстали во всей красе, в купальниках и жарких позах и ракурсах. Однако поклонники Кайли обратили внимание, что с пальцами на ногах у нее что-то не так:

«Посмотрите на палец Кайли», «Что происходит с твоими пальцами ног , Кайли?», «Никто не обратил внимание на третий палец Кайли?» — посыпались комментарии.

Кайли и Кендалл Дженнер.
Кайли и Кендалл Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner

И подобных вопросов появилось множество. Кайли даже пришлось объясняться в сторис о том, что это не фотошоп, а последствия травмы. Дело в том, что знаменитость в школьном возрасте ломала средний палец правой ноги. Он сросся неправильно, отчего иногда выглядит короче соседних.

«Если я встаю на цыпочки, то его не так заметно. На самом деле стопа выглядит вот так», — продемонстрировала на видео свои пальцы Кайли.

Кайли Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner
Кайли Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner

Не так давно подписчики гадали, на кого похожа Кайли Дженнер с двухметровой косой на голове. Девушка нарастила волосы, и, по мнению фолловеров, стала подобна Аватару или Рапунцель.

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