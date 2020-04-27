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«Мы все утро плакали и просили друг у друга прощения»: Дакота помирилась с Тодоренко

Девушки все же нашли общий язык и предпочли мир войне.

«Мы все утро плакали и просили друг у друга прощения»: Дакота помирилась с Тодоренко
Певица Дакота. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Рита Дакота выложила новый пост в свой официальный аккаунт в Instagram. На этот раз певица решила окончательно помириться с Региной Тодоренко, на которую обрушилась волна критики после ее слов о домашнем насилии.

Напомним, в минувшее воскресенье, 26 апреля, Дакота написала еще одно послание, с довольно резкой критикой в адрес Влада Топалова, которое в итоге быстро удалила.

По словам певицы, ее утро было насыщенным, женщин плакала вместе с Тодоренко и параллельно просили друг у друга прощения. Первой шаг навстречу миру сделала именно Дакота.

«Мы все утро с ней плакали и просили друг у друга прощения», — заявила певица.

Хотя Рита не изменила свою точку зрения и не согласна с тем, что домашнее насилие все же может существовать, но последствия травли Регины сильно на нее повлияли. По словам артистки, ей не хватило мудрости в нужный момент промолчать, так что почти 2 с половиной миллиона ее подписчиков с радостью встали на защиту своего кумира, чего делать, может, и не стоило.

 

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InstagramВлад Топаловновости звёздРегина ТодоренкоРита Дакота
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