«Мне тысячу раз портили волосы»: Дакота поделилась, как трудно блондинке найти своего мастера

В свежем интервью певица Рита Дакота рассказала, что долгое время была недовольна своей внешностью. Раньше в жизни артистки было множество экспериментов: и булимия, и липосакция, и дреды на голове, и агрессивный цвет волос. Чувство удовлетворения пришло к ней совсем недавно, когда 30-летняя девушка поняла, что дело вообще не во внешности. Сейчас она стала чувствовать лучше благодаря духовному развитию.

Что же касается волос, то в этом вопросе певица уверяет, что красота и здоровье зависят от мастера.

«Ведь он может сжечь волосы или выкрасить в желтый цвет, или нанести такое химическое средство на них, которое полностью поменяет структуру. Мне тысячу раз портили волосы. Был неприятный момент, когда при окрашивании несколько прядей просто отвалились. Пришлось потом наращивать волосы, чтобы голова смотрелась аккуратно, — поделилась Дакота с изданием «7 дней». — Все блондинки меня поймут. Найти хорошего мастера по блонду сложнее, чем найти мужчину своей мечты». (Смеется.)

Сейчас девушка может похвастаться, что нашла своего мастера по волосам. Но, когда его нет рядом, красавице приходится заботиться о себе самой. Она поделилась, что дома не пользуется утюжками и плойками, Рита пользуется стайлером, который укладывает волосы воздухом. Но даже с этим прибором она применяет защиту — специальные масла.

Певица призналась, что является бьюти-маньяком, но осторожным. Она пробует огромное количество средств, подходящих ней по возрасту, но руководствуется главным принципом: не навредить себе. А, что касается процедур, которые меняют лицо и мимику женщин, то Дакота против них, хотя и не категорично, если подобные манипуляции делают кого-то реально счастливее.