«Влад Топалов послал меня, это дно»: Рита Дакота раскритиковала певца

Рита Дакота вновь высказалась на тему скандала с домашним насилием, который поднялся из-за неловкого заявления Регины Тодоренко. Певица выложила большой пост в своем личном аккаунте в Instagram, в котором попыталась передать все то, что она чувствует. По словам Дакоты, хотя справедливость вроде и восторжествовала, но почему-то этот факт совсем не радует.

«У меня сегодня весь день болит душа за Регину. По-женски болит. Я по-прежнему категорически не разделяю того, что она сказала в тех двух интервью, и по-прежнему подписываюсь под каждым своим словом, сказанным во вчерашнем посте в поддержку женщин, которых больно ранили эти слова. Но Регину мне очень жаль» — заявила Рита в своем послании.

По словам певицы, она верит в то, что Регина раскаялась в своих словах, однако не все так просто с супругом Тодоренко, Владом Топаловым. Как объяснила Рита, певец вчера послал ее и еще несколько женщин куда подальше, а утром вместо правильных извинений просто заявил, что так он поддерживает свою семью.⠀