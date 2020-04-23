«Хороший сегодня день»: Дакота отметила праздник дочери с бывшим мужем и любовником

Певица Дакота поделилась с аудиторией домашним снимком с празднования важной даты дочери. 23 апреля маленькой Мие исполнилось 2,5 года, в связи с чем заботливая мама решила устроить ребенку уютное торжество. На мероприятие Дакота созвала самых близких для девочки людей – папу, а также бабушку и дедушку. Был замечен и новый возлюбленный артистки – музыкант Федор Белогай.

Душевным снимком с торжества Дакота поделилась на личной странице.

«С одной стороны семья бывшего мужа, с другой — мой любимый мужчина. Многие крутят пальцем у виска, а мне вот кажется, что нет более естественных отношений после развода, если есть общий ребенок. Однажды все обиды проходят и любая ситуация становится совершенной. Отмечаем два с половиной года Миюси. Хороший сегодня день, добрый и про любовь», — описала свои чувства она.

Комментирующие, в свою очередь, восхитились очарованием маленькой именинницы. «Какая Миюша у вас чудесная», «Золото, а не ребенок», «Главное, чтобы мама и папа были счастливы», «Поздравляем маленького ангелочка, пусть растет здоровенькой, умненькой, счастливой», — поделились соображениями они.