«Мы не подходим друг другу»: участница шоу «Холостяк» Чума Вечеринка высказалась о Криворотове

Одна из самых ярких и веселых звезд проекта покинула шоу в восьмом выпуске.

Седьмой сезон романтического телепроекта «Холостяк» подходит к концу. Спустя два месяца борьбы за сердце стоматолога Антона Криворотова с дистанции сошла Виктория Чуманова, известная в Сети как блогер Чума Вечеринка. Несмотря на то, что она тронула до глубины души героя своими клятвами, произнесенными в старой церкви, холостяк отправил ее домой.

И все-таки девушка ушла не с пустыми руками. Ей удалось то, чего она никак не могла предвидеть:

«Слушай, я не ожидала, что я так раскрою себя, и это благодаря тебе, — обратилась Чума к Антону. «И это правда восхитительно. Спасибо».

В интервью порталу Eva Вика призналась, что независимо от того, является Криворотов героем популярного проекта или обычным человеком, вопрос со свадьбой был бы не актуален:

«Мы не подходим друг другу» — подчеркнула Вика.

Борьбу за Криворотова и место в его сердце продолжили пять девушек. Известно, что команда шоу покинула Португалию, чтобы сменить не только страну, но и континент.